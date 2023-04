Con Divas Dog Portraits, Villa della Regina apre per la prima volta il secondo piano del Padiglione dei Solinghi [FOTO E VIDEO]

Fino a domenica 25 giugno la residenza sabauda Villa della Regina ospiterà la mostra Divas Dog Portraits, aprendo in esclusiva alcuni ambienti del secondo piano e l’intero Padiglione dei Solinghi.

Nel percorso curato Carla Testore, il visitatore riscoprirà il ruolo del migliore amico dell’uomo tramite quaranta ritratti d’autore realizzati dal fotografo Francesco Pergolesi: “ogni scatto è il frutto di una connessione tra la realtà e le mie ispirazioni quotidiane che prendono spunto dalla pittura e dalla cinematografia”.

La mostra racconta la stretta connessione fra il padrone e il suo amico a quattro zampe, mettendo in risalto il ruolo da protagonista che esercita all’interno delle mura domestiche. Secondo l’autore il fulcro del progetto è il “rinnovato rapporto che esiste fra animali domestici, in questo caso cani e umani e di come questi ultimi riservino attenzioni sempre più crescenti e danno servizi sempre maggiori a disposizione degli animali domestici che fino ad oggi erano riservati agli umani. Questo crescente interesse dato agli animali è giusto, visto che per secoli hanno servito, accompagnato e dato affetto agli umani che si sono succeduti nella storia”.

Per info: www.divas-dogportraits.it