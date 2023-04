Earth Day Italia: Torino per la prima volta entra nelle celebrazioni ufficiali alla Cavallerizza Reale

Sabato 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, per la prima volta Torino entra nelle Celebrazioni ufficiali della Giornata Mondiale della Terra coordinate da Earth Day Italia con una grande festa organizzata e curata da AWorld e Club Silencio con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Partner della manifestazione, interamente gratuita e carbon neutral, anche la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (IOC-UNESCO), nell’ambito delle attività del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2021 – 2030), l’iniziativa globale che punta a mobilitare comunità scientifica, governi, settore privato e società civile attorno ad un programma comune di ricerca ed innovazione tecnologica sulle scienze del mare per ottenere l’oceano di cui abbiamo bisogno per il futuro.

L’appuntamento è per le ore 17 presso la Cavallerizza Reale con Francesca Santoro, Senior Programme Officer per IOC-UNESCO e responsabile a livello mondiale dell’Ocean Literacy per il Decennio del Mare, e Valentina Lovat (Ocean Literacy Consultant IOC-UNESCO) per un doppio Aperitivo Blu che intervisteranno Alessia Dinoi, biologa marina e ricercatrice dell’Università di Johannesburg, e Veronica Santinelli, ricercatrice presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.