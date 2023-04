Cimitero monumentale: performance teatrale musicale e passeggiata con i racconti sui partigiani

Al cimitero Monumentale, in occasione del 78° Anniversario della Festa di Liberazione, AFC Torino SPA (la Società partecipata con socio unico il Comune che gestisce i cimiteri) in collaborazione con l’ANPI, l’Associazione Pentesilea e il patrocinio della Circoscrizione 7, propone due eventi culturali ad ingresso gratuito. Si inizia venerdì 21 aprile alle ore 17 al Campo della Gloria (i cubi grigi in cui sono sepolti i resti di 1126 partigiani di cui oltre 900 furono recuperati dall’ex compagno partigiano Nicola Grosa, il quale in seguito si ammalò di “cadaverina”), con la performance teatrale musicale “Parole e musica per ricordare i martiri della Resistenza”, che vedrà in scena insieme agli artisti professionisti anche gli studenti del Liceo Giordano Bruno di Torino. Il secondo appuntamento invece, si terrà sabato 22 aprile alle ore 15.30: una passeggiata con i racconti dei partigiani realizzata dall’Associazione Pentesilea, che segue il percorso sulla Resistenza all'interno del cimitero. Ingresso per entrambe le iniziative, da Corso Regio Parco 80.