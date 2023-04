Previdenza complementare: una scelta lungimirante per la propria pensione

Da sempre argomento molto delicato, oggi la previdenza è diventata per l’agenda italiana un tema di assoluta priorità, tanto più negli ultimi decenni da quando, a seguito dell’allungamento dell’aspettativa di vita e del calo delle nascite, sono stati innalzati sia l’età anagrafica, sia gli anni di contributi necessari per l’accesso alla pensione. Fenomeni sociali e ultime riforme previdenziali hanno profondamente cambiato il fragile equilibrio del sistema di welfare del nostro Paese che in futuro vedrà capovolgersi i rapporti tra giovani, popolazione attiva e pensionati: secondo molti studiosi, infatti, è vicino il giorno in cui ognuno di noi passerà in pensione tanti anni quanti ne ha trascorsi lavorando.

In questo scenario, la contribuzione pubblica rappresenterà una sempre più piccola percentuale dell’ultimo reddito percepito, mettendo a rischio la tenuta dello stile di vita a cui si è abituati. Già adesso sono ormai lontani i tempi delle pensioni d’oro: se al momento l’importo medio mensile lordo della pensione di vecchiaia sfiora i 1.400 euro, la quota è inevitabilmente destinata a scendere, dal circa 66% attuale degli ultimi stipendi, fino al 30% circa di chi sta cominciando ora il suo percorso professionale.

Per evitare un domani di ritrovarsi economicamente in affanno, quando è giusto iniziare a pensare come colmare il gap? Come abbiamo già visto nelle precedenti puntate di questa rubrica, ancora una volta, il fattore tempo è determinante. La risposta è sempre la stessa: meglio pianificare il prima possibile il proprio futuro. La tentazione di rimandare - soprattutto in giovane età, quando lo stipendio in genere non è molto alto - è forte. Non è tuttavia necessario accantonare ingenti somme fin da subito, specie se si ha davanti un orizzonte temporale lungo, ma è invece fondamentale aprire un salvadanaio che cresca con noi e con il nostro reddito. Oltretutto iniziando da giovanissimi (o addirittura da bambini) vi sono importanti vantaggi fiscali, sia per l'aderente minore, sia per il genitore che versa la quota pro-figlia/figlio.

Oltre al primo pilastro previdenziale, quello rappresentato dalla pensione pubblica erogata da INPS o da altre casse professionali, la previdenza complementare accorre infatti in nostro aiuto, se nel corso della vita abbiamo messo via con regolarità una parte dei risparmi al fine di ottenere una nuova entrata integrativa, che andrà ad aggiungersi alla rendita ordinaria per affrontare con maggiore serenità le eventuali difficoltà legate all’uscita dal mondo del lavoro.

I fondi pensione rappresentano quindi il secondo pilastro previdenziale: possono essere negoziali, detti anche chiusi, se rivolti a determinate categorie di lavoratori subordinati e autonomi, o aperti, costituiti da banche, imprese di assicurazione, Sgr, Sim e altri intermediari finanziari, con o senza contributo dei datori di lavoro. Che sia prevista una trattenuta dallo stipendio o un versamento volontario, i fondi pensione seguono le regole del TFR e sarà possibile riscuotere la rendita (o ritirare una parte di capitale) solo allo scoccare dell’età pensionabile. L’adesione permette, a certe condizioni, di beneficiare di diversi vantaggi, tra cui la deducibilità ai fini dell’Irpef dei contributi e dei premi versati, così come una serie di agevolazioni fiscali.

Nonostante le iscrizioni siano cresciute del 10% nel 2022, la percentuale di aderenti under 34 è minima. Un dato poco confortante che riflette la ancora scarsa conoscenza della previdenza complementare da parte dei giovani ed evidenzia la necessità di promuovere l’educazione finanziaria tra i neo-lavoratori. Continua invece a crescere il numero di over 54 che, all’avvicinarsi della pensione, sono più sensibili alla necessità di aumentare la contribuzione.

È ancora più ristretta poi la percentuale di lavoratori italiani che hanno aderito alla previdenza privata - il terzo pilastro - che ciascuno può realizzare, a propria discrezione, mediante forme di risparmio individuali come contratti di assicurazione sulla vita con finalità di rendita, per integrare sia la previdenza pubblica obbligatoria, sia quella realizzata in forma collettiva, o privata, tramite i fondi pensione. In questo caso il piano di accantonamento - in 10, 15, 20 o più anni - è slegato dall’età pensionabile e allo stesso modo la rendita è quantificabile in proporzione alla quota versata e può essere riscossa a qualunque età, indipendentemente dall'età pensionabile.

Se accumulate con costanza, anche quelle che all’inizio sono piccole somme diventeranno una quota notevole che, opportunamente gestita, potrà trasformarsi in un piccolo tesoretto di vitale importanza per una nuova fase della propria vita. Questo approccio ci mette in una nuova ottica di risparmio che deve tenere conto di numerosissime variabili che dipendono dalle contingenze, dalle esigenze quotidiane, dalle nostre aspirazioni e desideri. Affidarsi a professionisti competenti resta quindi il mio consiglio per trovare insieme la migliore soluzione possibile, sia in fase di costituzione del fondo e di versamento, sia al momento del riscatto o della conversione in rendita.

