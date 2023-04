Lavori in corso a Grugliasco. Attenzione a chi transita in via Costa: a causa dei lavori della Smat, la società che gestisce l'acquedotto, la circolazione, ancora per qualche giorno, sarà regolata da semafori mobili.

I cantieri hanno ristretto, infatti, la carreggiata da due a una corsia nel tratto centrale della via. I lavori dureranno ancora qualche giorno e poi si darà il via all'asfaltatura.