Grugliasco, un ricco calendario di eventi per celebrare la Festa della Liberazione

La Città di Grugliasco ha predisposto il programma per le celebrazioni del 78° anniversario della Liberazione, martedì 25 aprile, e dell’eccidio di 68 cittadini di Collegno e Grugliasco ad opera di una colonna dell’esercito tedesco in ritirata, il 29 e 30 aprile 1945.

In questi giorni è stata pubblicata da parte di Impremix la riedizione del volume a cura di Giuseppe Rizzo “Questo non doveva più esserci” sulla storia dell'eccidio di Collegno e Grugliasco del 1945. Per i cittadini interessati copie del libro sono disponibili gratuitamente all'ufficio del sindaco di Grugliasco, in piazza Matteotti 50.