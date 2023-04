La rabbia dei teleriscaldati scende in strada: "Basta armi all'Ucraina, il governo aiuti chi non ce la fa e tagli le bollette"

"Non vogliamo più pagare le armi da mandare in Ucraina: il Governo deve usare i soldi per attivare misure reali di sostegno al reddito, per le bollette e le nostre spese! A più di un anno dall’inizio della guerra in Ucraina da nessun lato si accenna ad arrestare questa guerra che nessuno vuole. A Torino è da più di un anno che sono nate proteste contro gli aumenti ingiustificati delle bollette, in particolare del teleriscaldamento, e fino ad ora la richiesta di un abbassamento della tariffa non ha ricevuto ascolto. Seppure ci siano stati dei risultati che senza la nostra lotta non si sarebbero realizzati", denuncia il Comitato Teleriscaldati.

"Abbiamo bisogno di confrontarci per non rimanere isolati ognuno nella propria casa con la paura di non riuscire ad arrivare a fine mese e con la paura di una guerra che se non verrà fermata in tempo potrà allargarsi e coinvolgere ancor più direttamente anche noi. La guerra in Ucraina viene utilizzata come giustificazione per gli aumenti sconsiderati dei prezzi sull'energia, nascondendo la speculazione da parte delle grandi aziende energetiche, come IREN che rappresenta un monopolio in città. In particolare per quanto riguarda la tematica del teleriscaldamento, la tariffa è indicizzata al prezzo del gas naturale, seppure venga venduto come una fonte energetica green, sostenibile e anche per questo economica. Il Comitato Teleriscaldati lotta per ottenere lo scorporo del gas naturale per calcolare una tariffa che consideri quali sono gli effettivi costi del servizio, così come ha deciso ARERA", prosegue i teleriscaldati, che si sono dati appuntamento per domani, sabato 22 aprile, dalle ore 16, per una grande iniziativa di protesta.

"Vediamoci tutti insieme in Piazza Montale, in zona Vallette, per avere una discussione su questi temi e portare avanti la lotta contro gli aumenti e contro lo strozzinaggio perpetrati nei nostri confronti. Ci saranno insieme a noi due esperti: un docente di Storia, Sandro Moiso, che farà un quadro della situazione globale e un professore dell’Università di Torino, Sandro Busso, che farà luce su cosa si sta muovendo sul fronte del sostegno al reddito. Un’ottima occasione per porre dubbi e domande! A seguire ci saranno alcune proposte di iniziative che come Comitato Teleriscaldati Torino vogliamo mettere in campo".

"E in ultimo, ma non per importanza, ci sarà una merenda condivisa e la mostra fotografica di un anno di lotta contro gli aumenti del teleriscaldamento che ha portato a delle prime parziali vittorie. Perché SIAMO STANCHI DI PAGARE MA NON DI LOTTARE!".