Cade in una cripta mentre lavora al cimitero: dipendente di un'impresa di pulizie soccorsa dopo un volo di oltre due metri

Stava lavorando all'interno di una tomba di famiglia, quando una copertura ha ceduto. La donna, 45 anni, dipendente della Coop Astra che si occupa di pulizie all'interno delle tombe private del Cimitero Monumentale, è precipitata per oltre due metri nella cripta. L'incidente è avvenuto ieri mattina.

Fortunatamente la donna non si è fatta male in modo grave: ha però riportato diverse lussazioni ed è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco. A lanciare l'allarme era stato un marmista che stava lavorando poco distante: l'uomo ha telefonato alla sicurezza Afc che ha coordinato i soccorsi, ambulanza e vigili del fuoco. L'area è stata posta sotto sequestro e la tomba transennata in attesa delle indagini degli ispettori della polizia giudiziaria dello Spresal.