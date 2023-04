Islam, in 20mila per festeggiare la fine del Ramadan. Lo Russo: "Grazie per una città sempre più aperta e integrata"

Ventimila torinesi di fede islamica si sono ritrovati questa mattina sotto la tettoia di Parco Dora per celebrare insieme la fine del Ramadan. Una preghiera collettiva che ha coinvolto uomini, donne e bambini per la conclusione del mese di digiuno e purificazione.

Sul palco, insieme ai rappresentanti del Tavolo di coordinamento dei centri di cultura islamica, anche le istituzioni cittadine e regionali, i membri del Comitato Interferiti della città e il delegato del vescovo. "Siamo contenti per tanti motivi di essere qui - ha detto sindaco Stefano Lo Russo - e di tornare a celebrare questa festa dopo quasi quattro anni. Vi ringrazio tutti per quello che fate per la città tutti i giorni, per il rispetto che avete per la città e per il lavoro comune per una città sempre più aperta e integrata".

“Perseverare nel dialogo fraterno tra credenti in Dio e collaborare insieme, affinché tutti gli uomini davvero possano accogliere questo importante mes­saggio di fratellanza e di pace universale che Dio ci dona”. È l’invito contenuto nel messaggio che l’Arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole, ha inviato alla comunità musulmana in occasione e della fine del Ramadan richiamando il ‘Docu­mento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune’ sottoscritto nel febbraio 2019 ad Abu Dhabi da Papa Francesco e l’Imàm di al-Azhar Ahmed al Tayyeb.