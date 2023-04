Poesia in borgo Filadelfia: nel mercato turbo-digitale, i pupazzi fatti a maglia ti guardano dalla finestra

Pupazzi fatti alla vecchia maniera esposti da una finestra in via Taggia

C'è un senso di malinconica poesia, passeggiando per via Taggia. Affacciati alla finestra di un alloggio al piano rialzato di Borgo Filadelfia, infatti, ogni giorno alcuni pupazzi fatti a maglia osservano i passanti, circa mezzo metro sopra le loro teste.

Silenziosi, guardano (e si fanno guardare). Osservano, ma al tempo stesso cercano di attirare l'attenzione. Perché sopra di loro c'è un cartello che, scritto a penna su uno sfondo giallo, propone un numero di telefono da contattare (via Whatsapp o Telegram) nel caso si fosse interessati a questo tipo di creazioni.

Bambole d'altro tempo, in un mondo sempre più digitale e virtuale. Un sapere antico che si tramanda e che si affida a mani esperte. Ma anche un canale di promozione decisamente insolito, in un'epoca in cui tutto viaggia sui social, sul web o con il passaparola turbo-digitale.

Ma in fondo, non stupisce che quella finestra si trovi proprio lì, a pochi passi dallo storico stadio del Grande Torino (dove in questi giorni campeggia una gigantografia di Capitan Valentino e compagni). Ma vicina di isolato con la vecchia Fabbrica del Chinino, di cui rimane ancora l'insegna storica.

Un angolo di Torino in cui il passato non si rassegna a passare e la modernità procede a passo lento, quasi con fatica.