Urla, schiamazzi, bottiglie vuote e spazzatura: il giardino "di Economia" ostaggio del degrado [FOTO]

Per farsi un'idea, basta passare da quelle parti intorno all'ora di cena. Complice le prime ombre della sera, intorno ai tavoli del giardino gironzolano una decina di ragazzi. Musica alta, urla, schiamazzi.



Niente di che, se non fosse che il giorno dopo i segni di chi frequenta quel parco (anche nel resto della giornata) sono piuttosto evidenti. Spazzatura, cartoni, bottiglie di birra vuote, ma addirittura anche bottiglie di vino.



Siamo nel giardino "di Economia e commercio", che si trova compreso tra via Arnaldo da Brescia e il controviale di corso Unione Sovietica che porta verso il centro di Torino. Una manciata di metri quadri, in parte adibita ai giochi per bambini, in parte con arredi urbani che permettono non solo di sedersi sulle panchine, ma anche di utilizzare alcuni tavoli, sistemati all'ombra degli alberi. A chiudere il lato più grande del parco, anche un chiosco che serve - tra gli altri - gli universitari che frequentano la Facoltà di Economia e commercio.



Sono tante le segnalazioni, anche sui gruppi social, di disagi per i residenti legati a chi frequenta queste zone senza averne rispetto. E basta fare un giro a piedi da quelle parti per scoprire che la realtà non è così distante dai racconti.