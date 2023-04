Torino Pride: la Circoscrizione 8 propone una partenza da San Salvario o da uno dei suoi quartieri

Il Torino Pride 2023 potrebbe cambiare la linea di partenza?

È la domanda al centro dell’ordine del giorno approvato in Circoscrizione 8 in cui si propone che il Pride di Torino 2023 o i prossimi Pride GLBT inizino da San Salvario o da uno dei quartieri della stessa Circoscrizione: “Per fornire un supporto politico circoscrizionale ai temi dei diritti veicolati dal Pride ma, sopratutto, per coinvolgere nell’itinerario di questa importante manifestazione anche quartieri diversi rispetto al Centro, dove prevalentemente il Pride si svolge e si è svolto negli anni passati” spiega il coordinatore Enrico Foietta e primo firmatario della proposta.

“La scelta di San Salvario sarebbe simbolica per molti motivi e per essere un quartiere fortemente #LGBTQ+ friendly. Probabilmente - aggiunge -per il Pride 2023 siamo già ampiamente in ritardo, ma ci piacerebbe interloquire con il Coordinamento Torino Pride GLBT e gli Assessorati coinvolti per il futuro”.

La Circoscrizione 1 tra gli enti patrocinanti dell'evento 2023

Intanto la Circoscrizione 1, dove tradizionalmente si svolge il Pride, ha approvato un altro ordine del giorno a firma della consigliera pentastellata Tiziana Mossa: “E’ la prima volta che la nostra circoscrizione entra nella rosa degli sponsor e degli enti che patrocinano il Pride cittadino, sono orgogliosa per averlo proposto, (così come è stata proposta ed approvata alla Circoscrizione 7) e sono fiera dell’appoggio che i consiglieri hanno voluto dare a questa mia proposta. Ritengo che con questa semplice manifestazione di adesione la nostra Circoscrizione sia ancora più vicina a chi ha a cuore la libertà, i diritti civili e l’inclusione”.