Ritardi e interruzioni sulla linea ferroviaria Torino-Genova per un tentativo di suicidio

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 21 aprile, si è verificato un grave episodio a Villafranca d'Asti, dove una ragazza di circa 30 anni ha tentato di suicidarsi gettandosi dal ponte della ferrovia. Soccorsa dal 118, intervenuto sul posto anche con l’elisoccorso, le sue condizioni sono purtroppo gravi.



In seguito all’accaduto, la linea ferroviaria Torino-Genova è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire a Vigili del fuoco, Polizia ferroviaria e carabinieri di eseguire i rilievi del caso.