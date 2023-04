Val Pellice: scompare Tucci Russo, uno dei più importanti galleristi italiani

Era arrivato in Val Pellice da Torino negli anni Novanta, alla ricerca di un'aria più salubre ma la ventata d'aria nuova la portò lui, proiettando Torre Pellice tra le mete degli amanti dell'arte di tutto il mondo.

Oggi, sabato 22 aprile, è mancato Antonio Tucci Russo, viveva a Luserna San Giovanni, ed era considerato uno dei più grandi galleristi italiani. Era il fondatore dello Studio per l'Arte Contemporanea di via Stamperia, che ha fatto rivivere uno degli spazi inutilizzati dell'ex manifattura tessile ti Torre Pellice. Ma sua la carriera iniziò ben prima: nel 1975 nacque la sua prima galleria a Torino, città dove ancora tutt'oggi, in Davide Bertolotti 2, dirigeva la Chambres D'art che fino a fine mese ospita le opere di Giuseppe Penone.

A maggio dello scorso anno, a Bologna, aveva ricevuto il premio Angamc (Associazione nazionale gallerie d’arte moderna e contemporanea) alla carriera. Gestiva la sua attività assieme alla moglie Lisa. E da loro sono passati in tanti, soprattutto artisti del movimento dell'Arte Povera e numerosi internazionali. Così in occasione delle inaugurazioni delle sue mostre, a Torre Pellice arrivano visitatori anche dall'estero. “Tucci Russo ha rappresentato una ulteriore apertura del paese al mondo intero – afferma l'assessore alla cultura Maurizia Allisio -. Nei giorni in cui sono gli opening delle sue mostre, facendo la spesa nel supermercato a Torre Pellice, può capitare di sentire parlare l'americano o il giapponese”.

Dagli anni Novanta in poi contribuì a far conoscere il paese in giro per il mondo: “Artisti e intellettuali hanno scoperto il nostro paese proprio grazie alle sue mostre e ci è capitato di celebrare un matrimonio tra suoi amici, che hanno apprezzato la riservatezza del nostro piccolo paese”.

Ma Tucci Russo divenne un punto di riferimento anche per gli amanti dell'arte che abitano in valle: “Durante gli anni nella nostra amministrazione, con Luca Motto, il curatore della galleria civica d'arte contemporanea Filippo Scroppo, abbiamo avviato una collaborazione – racconta -. Prima dell'inizio della rassegna 'Una Torre d'Arte', ci siamo sempre confrontati con lui e con sua moglie. Sono stati un punto di riferimento, un supporto, senza voler apparire”.

Il funerale si svolgerà al tempio valdese di Torre Pellice, lunedì 24 aprile alle 15 e l'auspicio è che la sua memoria rimanga viva in Valle: “Assieme alla moglie, che è rimasta sempre a suo fianco, hanno formato uno staff valido di collaboratori. Sono sicura che nonostante la sua morte, Tucci Russo non scomparirà mai da Torre Pellice”.