Coppa Italia, Gravina "grazia" Lukaku: sarà in campo contro la Juventus

Per la Federcalcio, che ha attivato l'articolo 43 della giustizia sportiva, infatti "sussistono gravi ragioni per concedere in via eccezionale e straordinaria la grazia". Insomma, mercoledì la Juventus si ritroverà di fronte di nuovo "Big Rom", un avversario in più nella strada verso la finale di Coppa Italia di Roma.