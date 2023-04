Chiliz (CHZ) sta per crollare? Sparklo (SPRK) rivoluziona il Web3 con l'investimento in metalli preziosi

Il mercato delle criptovalute è in continua evoluzione, con nuovi progetti che entrano sul mercato praticamente ogni giorno. Tuttavia, uno di questi progetti, Sparklo (SPRK), ha attirato l'attenzione degli investitori. Sparklo (SPRK) sta attualmente generando slancio con la sua nuova innovazione che permetterà a molti di investire in metalli preziosi. D'altro canto, i dati on-chain di Chiliz (CHZ) suggeriscono che il prezzo del token potrebbe scendere ulteriormente a breve.

I dati sulla catena di Chiliz (CHZ) suggeriscono tempi duri per il futuro

Chiliz (CHZ) è il token nativo della blockchain Chiliz, che alimenta l'ecosistema di token per tifosi sportivi di Socios. Di recente, il team ha rivelato i piani per la combustione dei token il 18 e il 19 aprile.

Inoltre, il team ha annunciato il lancio della sua blockchain sportiva a maggio. Tuttavia, il Chiliz (CHZ) non è stato in grado di cavalcare questo sentimento sociale, poiché il prezzo ha subito un calo dell'8% il 20 aprile, sollevando le preoccupazioni degli investitori riguardo a una potenziale corsa al ribasso.

Sulla base degli attuali ordini di mercato nelle principali borse cripto, la quantità di Chiliz (CHZ) in offerta supera di gran lunga la domanda. I dati di IntoTheBlock indicano che i trader ribassisti hanno messo in vendita 56 milioni di Chiliz (CHZ), mentre solo 45 milioni di Chiliz (CHZ) sono disponibili per l'acquisto. Un tale eccesso di offerta potrebbe portare a una pressione al ribasso sui prezzi.

Nel frattempo, un'ulteriore analisi dei dati sulla catena suggerisce che il Chiliz (CHZ) potrebbe subire ulteriori spinte al ribasso nei prossimi giorni. I dati di Santiment sulla crescita della rete Chiliz rivelano un calo significativo del 60% dei nuovi investitori che si sono uniti all'ecosistema tra il 5 e il 20 aprile.

Gli investitori sono attualmente alla ricerca di altre altcoin in fase di prevendita che offrono enormi prospettive di crescita massiccia. Una di queste promettenti altcoin è Sparklo (SPRK).

Sparklo (SPRK) rivoluzionerà il Web3 con investimenti in metalli preziosi

Sparklo (SPRK) sta generando un enorme traffico nel settore delle criptovalute affermandosi come piattaforma leader nel trading di metalli con notevoli prospettive di crescita. Ciò che distingue Sparklo (SPRK) da altre criptovalute che dipendono dal clamore e dalla speculazione è il suo quadro tokenomico, che privilegia la stabilità e il valore a lungo termine.

Sparklo è impegnata nell'innovazione e nella costruzione di un'infrastruttura solida, grazie al suo team di professionisti esperti in tecnologia, finanza, marketing e... Inoltre, la piattaforma consentirà agli utenti di investire in metalli preziosi come oro, platino e argento, indipendentemente dal loro basso reddito.

È in corso la fase iniziale della prevendita di Sparklo, che offre il token Sparklo (SPRK) a 0,015 dollari per unità. Grazie al supporto di investitori competenti, a un quadro di tokenomics unico e a un team di sviluppatori impegnati, Sparklo è destinata a diventare un concorrente importante nel settore delle criptovalute nei prossimi anni.

Inoltre, le prospettive promettenti di Sparklo (SPRK) la rendono un'opzione di investimento interessante nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute, offrendo ai primi investitori la possibilità di ottenere rendimenti 5.000 volte superiori.

Website: https://sparklo.finance

Presale: https://invest.sparklo.finance

Twitter: https://twitter.com/sparklo_finance