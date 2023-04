25 Aprile, la provocazione di Viale: "Alla fiaccolata di Torino con i putiniani, sarà peggio di Kiev"

Abituato a una comunicazione estrosa e spesso provocatoria, Viale, in vista della fiaccolata in programma domani sera alle 20:30, ha voluto dire la sua in questo modo.

Il consigliere della lista Civica Per Torino ha poi annunciato la presenza alla fiaccolata: "Oltre alla bandiera ucraina ed europea, porteremo quella dell'Iran e di Israele". Anche in questo caso non sono però mancate le polemiche: "Chissà chi è il genio che ha lasciato la fiaccolata la sera di un lungo ponte. Non si poteva fare il 25 sera?".