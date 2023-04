Moncenisio, un successo la tradizionale festa patronale di San Giorgio

Si è svolta domenica 23 aprile, in una splendida giornata primaverile, la tradizionale Festa patronale di San Giorgio nel Comune di Moncenisio. Tanti fedeli hanno fatto da cornice ad un momento religioso che affonda le sue radici nella storia e nella cultura del piccolo borgo alpino. Le donne in costume con l’abito da festa, i volontari delle locali associazioni e l’amministrazione hanno dato il loro benvenuto al Vescovo Emerito delle Diocesi di Susa e Torino monsignor Cesare Nosiglia.



Spiega il sindaco Mauro Carena. “Eccoci alla domenica di San Giorgio, festa patronale di Ferrera Moncenisio, con l’Arcivescovo emerito Cesare Nosiglia, le note della banda tra le nostre montagne, gli abiti della tradizione, il gruppo storico del Conte Verde, il gruppo AIB, l’Associazione nazionale Polizia di Stato e tanta gente. Come Sindaco, vorrei essere capace di trovare le parole per ringraziare tutti, ma emozionato penso che le generazioni passate da lassù siano orgogliose di veder sfilare la processione con la statua in una festa che sa di antico, ma che serve a darsi un futuro consapevole”. Molto bella, e sentita, la processione della statua lignea di San Giorgio per le vie del paese con l’accompagnamento della Banda Musicale di Novalesa. In archivio anche la conferenza tra storia e leggenda che si è svolta, con grande partecipazione di pubblico, presso l’Ecomuseo Le Terre di Confine. Relatrice Caterina Agus.