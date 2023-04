Il futuro degli investimenti in criptovalute nei metalli preziosi è promettente con Sparklo (SPRK) oltre Polkadot (DOT) e Polygon (MATIC)

Polkadot (DOT) e Polygon (MATIC) sono tre progetti che stanno guadagnando attenzione nello spazio delle criptovalute. La piattaforma di investimento Sparklo consente investimenti frazionati in metalli preziosi, mentre Polkadot (DOT) è una piattaforma blockchain che mira a fornire interoperabilità tra blockchain. Polygon (MATIC), invece, è una soluzione di scaling layer-2 per Ethereum. Diamo un'occhiata a questi tre progetti e vediamo cosa offrono.

Polkadot (DOT) vede un trend ribassista, con un calo di oltre il 4% nelle ultime 24 ore

Gli investitori di Polkadot (DOT) sono stati colpiti da un trend ribassista dopo che il prezzo della criptovaluta è sceso di oltre il 4% nelle ultime 24 ore. Il calo è avvenuto dopo che Polkadot (DOT) ha raggiunto un massimo mensile di 7 dollari e ha lasciato il token a 6,25 dollari, con un calo del 10%.

Nonostante la volatilità di Polkadot (DOT) nella prima parte del mese, quando il suo prezzo è salito a 6,5 dollari prima di scendere e risalire fino alla resistenza di 7 dollari, l'attuale calo potrebbe vedere il supporto di DOT a 6 dollari. Il market cap di Polkadot (DOT) è di 7.958.036.384 dollari, all'11° posto tra le criptovalute.

Starbucks lancia la prima raccolta di francobolli NFT per negozi sulla blockchain Polygon (MATIC)

Starbucks, la più grande catena multinazionale di caffetterie e riserve, ha annunciato il lancio della sua nuova collezione di gettoni non fungibili (NFT) chiamata First Store Collection Stamp sulla rete blockchain Polygon (MATIC).

Il First Store Collection Stamp presenta 5.000 oggetti da collezione digitali, ogni pezzo dei quali viene venduto a 100 dollari. Gli oggetti da collezione sono elencati sul marketplace Nifty Gateway, sostenuto dalla borsa Gemini, e Starbucks ha dichiarato che la vendita avverrà secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

Questa mossa di Starbucks potrebbe ringiovanire i tori di Polygon (MATIC), che hanno registrato un rialzo di circa il 47% nell'ultimo anno e che mercoledì hanno scambiato intorno a 1,12 dollari. Il lancio del francobollo Starbucks First Store Collection potrebbe aiutare Polygon (MATIC) ad aumentare la concorrenza con altre soluzioni di scalatura Ethereum come Arbitrum.

Sparklo (SPRK): La prima piattaforma di investimenti alternativi su misura per gli investitori in criptovalute

Sparklo è destinata a rivoluzionare il mondo degli investimenti alternativi creando una piattaforma specifica per gli investitori in criptovalute. Gli investitori su Sparklo possono beneficiare del primo accesso a nuovi prodotti e sconti, in quanto la piattaforma collabora con le gioiellerie per portare i loro prodotti sul mercato. Ciò significa che gli investitori possono investire in veri e propri investimenti di lusso, con l'ulteriore vantaggio di scambiare rapidamente le proprie attività sulla piattaforma.

Sparklo ha una prevendita nel primo livello, con un prezzo di soli 0,015 dollari. Come gli investitori più esperti sanno, investire in progetti solidi in una fase iniziale è spesso l'occasione per ottenere guadagni significativi. Sparklo ha il potenziale per diventare una criptovaluta di prim'ordine, il che la rende un'ottima opportunità per gli investitori di entrare a un prezzo estremamente vantaggioso.

Sparklo, Polkadot (DOT) e Polygon (MATIC) sono tre progetti che offrono soluzioni uniche nello spazio delle criptovalute. La piattaforma di investimento di Sparklo offre un nuovo modo di investire in metalli preziosi. Come sempre, gli investitori devono fare la loro due diligence e ricercare a fondo questi progetti prima di prendere decisioni di investimento.