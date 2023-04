Lovers 2023, un successo scandito dalla presenza di 4500 persone: in sala 28% in più sul 2022

“Il successo, sia in termini di incassi sia di presenze, di questa edizione è un segnale di speranza per le sale cinematografiche che devono continuare ad attrarre gente facendola sognare. Ed è il risultato di un lavoro collettivo. Il Lovers non è il festival di Vladimir Luxuria ma del Museo Nazionale del Cinema e di una, squadra che ha lavorato con passione, determinazione e sacrificio per ottenere questo bel risultato. E sto già pensando al festival dell’anno prossimo”, commenta Vladimir Luxuria direttrice del Lovers Film Festival.