Al vaglio il piano di investimenti della Fondazione Baravalle

Il prossimo evento in programma sarà il Premio al Buonsenso, fortemente voluto dal Presidente Baravalle, nato proprio per la convinzione di quanto sia fondamentale, oggi, il saper affrontare la vita, ed in particolare le relazioni, il lavoro e le difficoltà a loro connesse, con buonsenso. In un periodo storico tanto difficile quanto travagliato, come quello in cui stiamo vivendo, la Fondazione Baravalle ritiene che saper operare con buonsenso sia sempre più importante, e purtroppo allo stesso tempo sempre più difficile da riscontrare nelle azioni delle figure che hanno influenza rilevante all’interno della società.