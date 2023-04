Centrale del Latte approva il Bilancio 2022: ricavi di 309 milioni di euro, in crescita del 9%

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A. (“Newlat Food” o la “Società”), si è riunita in data odierna in prima convocazione, sotto la presidenza del Dott. Angelo Mastrolia e alla presenza del 75,553% dei diritti di voto, esclusivamente tramite deleghe e sub-deleghe conferite al Rappresentante Designato, Studio Segre S.r.l., ai sensi dell’art. 135-undecies e 135-novies del TUF e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Approvazione del bilancio di esercizio al

L’assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio ed ha preso atto del bilancio consolidato, nonché della relazione sulla gestione, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2023 e già reso noto con il comunicato stampa diffuso nella medesima giornata e disponibile sul sito della Società all’indirizzo www.newlat.it , nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com , a cui si rinvia.

I dati relativi al 2022 confermano un andamento positivo dei principali dati economico-finanziari del Gruppo.

I ricavi consolidati del Gruppo nell’esercizio 2022 sono stati pari a Euro 741,1 milioni, in aumento del 18,5% rispetto al 2021, a parità di perimetro di consolidamento.

L’EBITDA consolidato del Gruppo è risultato pari a Euro 56,4 milioni, in lieve aumento rispetto ad Euro 55 milioni nell’esercizio precedente a parità di perimetro di consolidamento. EBITDA margin consolidato si attesta al 7,6%, in leggera diminuzione rispetto all’8,8% registrato nel 2021.

L’EBITDA normalizzato è stato pari ad Euro 57,5 milioni, con un EBITDA margin normalizzato del 7,8%.

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato del Gruppo è pari a Euro 20,1 milioni, in linea con l’esercizio precedente pari a Euro 20,5 milioni.

Il risultato netto consolidato è pari ad Euro 6,6 milioni.

PFN consolidata proforma al 31 dicembre 2022 pari ad Euro -81,4 milioni. Escludendo gli effetti dell’IFRS 16 la PFN consolidata al 31 dicembre 2022 è pari a Euro – 34,6 milioni.

Destinazione dell’utile di esercizio

L’Assemblea degli Azionisti di Newlat Food ha, inoltre, deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 3.301.855, nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria. Relazione sulla remunerazione ex art.123-ter del TUF

L’Assemblea ha, altresì, approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, relativa alla politica di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società.

Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie

L’Assemblea, infine, preso atto della buona situazione finanziaria della Società e dell’opportunità di poter utilizzare azioni proprie per future acquisizioni, ha autorizzato ai sensi dell’art. 2357 c.c., nonché del combinato disposto di cui all’art. 132 TUF e all’art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, l’acquisto e la disposizione di azioni proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell’art. 2357, comma 3, c.c. o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.