Condizionatori Mitsubishi: qualità e alte prestazioni a prezzi vantaggiosi

Quando si ha bisogno di un condizionatore nuovo per la propria abitazione, uno dei marchi più affidabili a cui si può far riferimento è senza dubbio Mitsubishi, che mette a disposizione dei consumatori una vasta gamma di modelli articolati in linee differenti. Conoscere tutte le proposte permette di scoprire qual è il prodotto più in linea con i propri bisogni, a cominciare dalla linea Kirigamine, che per certi versi può essere considerata come la linea di lusso del marchio.

I condizionatori Mitsubishi della linea Kirigamine

Con un condizionatore Mitsubishi della linea Kirigamine si può essere certi di utilizzare un prodotto con un design curato e al tempo stesso moderno, valorizzato da caratteristiche di pregio. Nel caso dei modelli più all’avanguardia, per esempio, è presente il Plasma Quad, un filtro purificante ad alta efficienza, ma vale la pena di citare anche il filtro V Blocking, che garantisce una particolare efficacia nei confronti dei virus. La possibilità di gestione remota, invece, è garantita dall’antenna wifi integrata. I prodotti di questa linea sono dotati di un sensore dedicato grazie al quale il flusso di aria può essere direzionato in maniera automatica a distanza dalle persone che si trovano nel locale. Degno di nota il telecomando, anche per il restyling a cui è stato sottoposto.

Le proposte della linea Plus

Un’altra linea di Mitsubishi è la Plus, di cui fanno parte modelli che si caratterizzano per peculiarità tecniche interessanti abbinate a un costo alquanto competitivo. La Plus può essere considerata la linea di mezzo del marchio, vale a dire la linea di climatizzatori Mitsubishi per area condizionata con un ottimo rapporto qualità/prezzo e standard di qualità elevati. Si rimane colpiti in positivo dal design curato ed elegante dei modelli di questa linea, pur con una modernità diversa da quella della linea Kirigamine. Anche in questo caso il modulo wifi è già integrato per assicurare il controllo da remoto, mentre il filtro Plasma Quad può andare ad aggiungersi al filtro purificante V Blocking oppure sostituirlo direttamente. Una gamma davvero completa, di cui fanno parte modelli perfetti per contesti di qualunque dimensione.

La linea Smart: condizionatori Mitsubishi con prezzi vantaggiosi e funzionalità base

Infine, occorre citare la linea Smart, che è quella meno costosa del marchio. I prezzi, in effetti, sono alla portata di tutte le tasche, e raramente vanno oltre i 600 euro. I prodotti di questa linea sono contraddistinti da un design classico: la creatività non è di certo il punto di forza dell’estetica di questi condizionatori, che puntano sulla praticità e sulla funzionalità. Non mancano le funzioni di base, come il raffrescamento, la deumidificazione, la ventilazione e la pompa di calore. Quelle che vengono garantite sono prestazioni adatte ad abitazioni e locali di dimensioni piccole e medie; il modulo wifi può essere montato unicamente per la sottolinea MSZ-HR, mentre il filtro V-Blocking è di serie; inoltre si può installare il Plasma Quad.

I consumi di energia

Per quel che riguarda i consumi di energia, le soluzioni di Mitsubishi per l’area condizionata sono nel complesso di alto livello: basti pensare che, nel caso della linea Smart, i modelli di fascia bassa rientrano nella classe di efficienza A+ per il riscaldamento e nella classe di efficienza A++ per la refrigerazione. Con i modelli della linea Kirigamine, che – come abbiamo visto – sono di alta gamma – si può raggiungere anche la classe A+++ tanto per la modalità riscaldante quanto per quella refrigerante. Certo, ci sono produttori che riescono ad assicurare sia per la refrigerazione che per il riscaldamento la classe A++++, ma si tratta comunque di proposte interessanti e sostenibili.

Quali funzioni a disposizione?

Da qualche anno a questa parte, i prodotti del marchio asiatico hanno conosciuto una interessante evoluzione dal punto di vista delle funzionalità a disposizione, molte delle quali oggi sono di tipo smart. La linea Kirigamine, per esempio, permette di scegliere la modalità purificazione e quella notte o silenziosa, che si ritrova anche nei modelli della linea Plus: una funzione che garantisce emissioni sonore pari appena a 19 decibel. Tutti i modelli sono caratterizzati da un timer di funzionamento, mentre le soluzioni di gamma media e alta consentono di programmare il funzionamento su base settimanale; nella maggior parte dei casi viene garantita l’opportunità di connettere il prodotto a un termostato intelligente.