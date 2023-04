Quando la carne fa la differenza

Burger gourmet, birre artigianali e bistecche frollate da far cuocere su griglie roventi sono i punti di forza di squisito the grill brothers, uno dei grill restaurant più interessanti di Torino e canavese. Amanti della buona carne alla griglia di Torino e dintorni prendete appunti. C'è un locale destinato a diventare il punto di riferimento per le vostre tappe gastrocarnivore. Si tratta dell'ultimo progetto della famiglia Mazzone, più precisamente dei due fratelli Gabriele e Fabrizio. Spinti dall'immensa passione per quello che fanno, hanno deciso, nel settembre 2022, di rilanciare la Brand Identity di quello che un tempo era "Squisito Restaurant - Gourmet Burger & Grill" (inaugurato ormai nel 2015). Rinnovato sotto ogni aspetto, questo locale vi accoglie in una sala moderna dove potete ammirare i pregiati tagli di carne in vetrina... ma anche sulle pareti! Una grande costata di manzo sulla carta da parati, infatti, incornicia la sala del ristorante assicurando sempre la giusta atmosfera per un pranzo o una cena tra amici, in famiglia o in coppia.

Da Squisito The Grill Brothers potete ordinare una buona bistecca di qualità scegliendola voi stessi direttamente dalle vetrine di frollatura presenti in sala. Lo staff altamente preparato saprà comunque consigliarvi per farvi vivere al meglio l'autentica e gustosissima Meat-Experience, nella quale si godrà davvero tanto! Una vera esperienza di gusto unica nel suo genere. Per chi ancora non lo sapesse, la frollatura è quel processo in cui la carne viene lasciata maturare in appositi ambienti con umidità e temperatura strettamente controllate, con lo scopo di rilassare le fibre muscolari. Questo le conferisce maggiore morbidezza, ne intensifica il gusto e le dona anche maggiore digeribilità. L'obiettivo dei due "fratelli di griglia" è quello di rivoluzionare il concetto di carne. Vogliono portare il gusto della carne ad un altissimo livello. E per farlo selezionano accuratamente e personalmente tutte le materie prime in collaborazione con i migliori allevamenti. Valorizzano soprattutto la Carne Grass-Fed, ovvero carne da mandrie libere al pascolo fin dalla nascita, alimentate solo con erba priva di pesticidi. Una carne sana e sostenibile con ottimi valori nutrizionali, ricca di omega 3, vitamine (A, E, K, B), antiossidanti e betacarotene. La carne Grass-Fed è indicata soprattutto per gli sportivi e per tutti quelli che seguono un'etica attenta al benessere animale e alla propria salute. Insomma, è La Carne Che Fa La Differenza! Ma l'offerta si estende anche alle pregiate lombate di qualità provenienti da tutto il mondo. Ad esempio: Angus Irlandese, Sashi Choco Finlandese, Vaca Vieja Galiziana, Manzetta Polacca, Black Angus U.S.A., Simmental Bavarese, Swami Danese, Sakura Yoza, Vacca Padana, Chianina, più altri tagli d'eccellenza come la Wagyu Giapponese e la Wagyu Australiana. Bistecche alla Griglia e Burger Homemade I tagli a finire sul fuoco sono per lo più quelli del lombo: Costate, Fiorentine e Tomahawk. Molto apprezzati sono gli Hamburger Gourmet della casa, prodotti al 100% con Angus Irlandese Grass-Fed, mentre i bun (i panini), anch'essi artigianali, vengono sfornati ogni mattina dall'Agri-Panificio di fiducia a pochi km di distanza. La loro particolarità è che ogni Hamburger può essere personalizzato con diversi condimenti a scelta. “Scegli, Crea e Godi” è il loro slogan!

Ma trovate anche altre specialità con cui deliziare il vostro palato, come ad esempio la Tartare di Fassona servita su midollo cotto a bassa temperatura o le leggendarie e tenerissime Pork Ribs.

Per quanto riguarda le bevande, il locale si concentra soprattutto sulle Birre Artigianali prodotte a proprio marchio (otto tipologie differenti di birra viva di qualità davvero squisita!), ma senza trascurare la Carta Vini: serve, infatti, calici di vini rinomati come Champagne, Barbaresco, Nebbiolo.

Nella loro cantina, in continua evoluzione, troverete circa un centinaio di etichette di vini selezionati (disponibili anche da asporto), per il giusto abbinamento con i vostri piatti di carne preferiti (provate l'abbinamento bollicine-carne: regala sempre soddisfazioni, soprattutto se vi lasciate consigliare da Gabriele).

Una menzione particolare va fatta anche alla vasta selezione di Rum (per nulla banali) con i quali concludere nel migliore dei modi la vostra squisita esperienza.

Squisito The Grill Brothers è facile da raggiungere: si trova su un’arteria di scorrimento che dall'aeroporto di Caselle Torinese porta nel Canavese, esattamente in Via Torino 51 a San Francesco al Campo (TO) e oltre alla sala vanta un dehors e un’ampia area per il parcheggio.

Aperto sia a pranzo che a cena dal martedì alla domenica.

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione dei tavoli consultate il loro sito web: www.squisitorestaurant.it. Seguiteli sui Social per scoprire cosa accade sulle loro griglie.

#èsquisitoseèdiqualità