Versatili e affascinanti: come indossare i jeans bootcut per essere trendy nella primavera 2023

Abbracciano alla perfezione cosce e fianchi per poi allargarsi dal ginocchio in giù, ma senza esagerare, permettendo così di slanciare le gambe e allungare la figura. Ovviamente stiamo parlando dei jeans bootcut. Tanto indossati durante gli anni Novanta, estremamente comodi e apprezzati per via della loro straordinaria versatilità, sono tornati, per lasciare il segno, anche nella primavera 2023.

Elegante ma casual, classico ma particolare, sofisticato ma dall’aspetto sporty: il bootcut è un jeans dalla doppia anima, declinato dagli stilisti in chiavi spesso molto diverse e originali. Ma allora, come abbinare questo capo d’abbigliamento per essere in linea con gli ultimi trend del settore? Di seguito cinque proposte che conquisteranno il tuo cuore.

Con sneakers e maglia crop, per un look semplice ma sempre di tendenza

Da dove partire se non da un abbinamento tanto semplice quanto vincente, adatto sia per il giorno che per l’orario dell’aperitivo? L’accostamento tra jeans bootcut e crop top, infatti, rappresenta una scelta super trendy, parola della top model Mica Argañaraz.

L’argentina, musa di Chanel, Prada e Jacquemus, ha infatti sfoggiato un outfit composto da jeans bootcut, sneakers Converse, maglietta corta, cappottino nero e beanie, in occasione della settimana della moda di Parigi.

Ricreare questo look è davvero semplice, basta soltanto utilizzare un pizzico di fantasia. Se preferisci jeans a lavaggio chiaro, ti consigliamo di puntare sul modello Maddie di Tommy Hilfiger, oppure su Westward firmato Wrangler, a vita alta. Invece, se prediligi sfumature più scure non potrai che apprezzare Onlhella Retro, del brand Only. Per completare il tutto basta aggiungere un paio di sneakers, meglio se in tinta con il top, e un bel chiodo in versione total-black.

Jeans bootcut con stivaletti, blusa e blazer come insegna Kate Moss

Altro accostamento fashion, dall’animo un po’ retrò, è quello composto da jeans bootcut, blusa morbida, blazer e stivaletti in cuoio. Ce lo insegnano, del resto, anche autentiche dive del settore, da Kate Moss a Jennifer Aniston. Non sai da dove iniziare?

Per l’ufficio o per un appuntamento importante, scegli un blazer elegante, magari a doppiopetto o in velluto, e calzature flat, come dei mocassini o un paio di texani. Quanto ai jeans, meglio prediligere un modello semplice e minimal. Perfetto è quello griffato Massimo Dutti, a vita alta e decorato da graziose cuciture a contrasto.

Per un pomeriggio di shopping o un’uscita tra amiche, invece, spazio a blazer super colorati, con pattern floreali o stampa animalier, abbinati a slingback o tronchetti in vernice. Fra le offerte di jeans bootcut che s’incontrano online, ideali per dare forma ad un look del genere, possiamo ricordare quelle dei marchi Liu Jo, Mother e Trendyol. Only, invece, propone un modello con inserti cut-out nella zona delle tasche.

Un outfit più grintoso? Jeans neri con anfibi e camicia dal taglio maschile

Che si tratti di un modello semplice o di uno più elaborato una cosa è certa: i jeans neri non possono assolutamente mancare nel guardaroba femminile. Del resto, rappresentano un capo d’abbigliamento apprezzato dalle donne di tutte le età, un autentico must-have, capace di accontentare chiunque.

Attenzione però, niente accostamenti sobri e anonimi. Per essere trendy durante la primavera 2023 i jeans bootcut neri si portano con anfibi chunky e camicia dal taglio maschile. Quali sono, allora, i pantaloni da prediligere?

Se sei alla ricerca di un modello confortevole e dal taglio over adorerai sicuramente Onlchris Low Wide di Only. Anche Peachy Noos di Vero Moda rappresenta una valida alternativa. Invece, se desideri un articolo più rock e grintoso, ottimo è Coated firmato Espresso, in similpelle.

Ripped jeans con lavaggio particolare e canotta, per un look in stile Y2K

Se fino a qualche anno fa la canottiera era ritenuta un capo cheap, poco elegante e del tutto anonimo, oggi si è trasformato in un vero e proprio classico, che si sposa alla perfezione con un paio di jeans bootcut. Assieme a sneakers o stivaletti e ad un bomber dal taglio ampio dà vita ad un look in stile Y2K, tanto in voga sulle passerelle degli stilisti e sui feed delle influencer.

Parliamo, dunque, di un abbinamento casual ma sportivo quanto basta, super versatile e mai banale, da indossare con fierezza durante le belle giornate che ci aspettano. Se il tuo obiettivo è quello di osare, ma senza rinunciare allo stile, dovresti optare per il modello Jacklyn griffato Dondup, con leggeri tagli su entrambe le gambe.

Noisy May, Levi’s, edc by Esprit e American Eagle hanno aggiunto alle proprie collezioni jeans con ampi tagli e strappi vistosi. Mentre Ed Hardy propone modelli decorati da scritte e stampe colorate, che ricordano i tatuaggi in stile Old School.

Jeans impreziosito da inserti brillanti e paillettes con décolleté e trench per le serate più glamour

Per concludere, non possiamo che presentare una versione dei jeans bootcut decisamente più sofisticata, ideale per le tue serate galanti in compagnia. Via libera, allora, a modelli impreziositi da paillettes e inserti luccicanti, da accostare a top gioiello, trench e décolleté.

Un jeans tanto minimal quanto elegante è quello del marchio Guess, in tonalità nera. È decorato da brillantini di diverse dimensioni nella zona delle tasche. Infine, se desideri farti notare ed essere al centro dell’attenzione, ti consigliamo il modello Ora Pant del brand Cinq à Sept, a lavaggio scuro, con cuciture dorate a contrasto e piccole pietre che ricoprono tutta la superficie.