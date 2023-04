Ospedale di Settimo, La Regione approva il protocollo per il mantenimento dei servizi sul territorio comunale

Su proposta dell’assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi, questo pomeriggio la Giunta regionale ha approvato il “Protocollo d’intesa” da sottoscriversi tra Regione Piemonte, Azienda sanitaria locale To4 e Comune di Settimo Torinese per il mantenimento dell’ubicazione dei servizi sanitari territoriali dell’Asl To4 sul territorio del Comune di Settimo.

Un provvedimento condiviso dalle parti e ritenuto opportuno dal momento che la prevista cessione dell’Ospedale di Settimo comporterà anche l’alienazione di beni immobili della Asl To4 e, in particolare, la porzione del piano terreno della struttura che oggi ospita alcuni servizi sanitari territoriali, quali la casa della salute, medicina legale, neuropsichiatria infantile, radiologia, guardia medica, consultorio, psicologia dell’attività evolutiva e il DSM.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi osservano quanto sia importante che questi servizi, qualora non risultasse possibile mantenerli presso l’attuale sede, trovino comunque collocazione sul territorio di Settimo Torinese, comune con il maggior numero di utenti dell’Asl To4 e facilmente accessibile attraverso il sistema dei trasporti locali, anche ai residenti nei comuni vicini.

Comunque andrà la gara d’asta per l’ospedale, quindi, sottolineano il presidente e l’assessore, i servizi territoriali che l’Asl eroga al piano terreno dell’attuale ospedale saranno garantiti, o nell’ospedale stesso o in una struttura cittadina a Settimo Torinese, in modo da tutelare i cittadini ed il loro diritto ad avere servizi sanitari sotto casa, soprattutto per gli anziani.

Secondo la sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra, l’impegno assunto su questo punto dalla Regione rappresenta un buon risultato, perché tutela servizi sanitari di primaria importanza per i cittadini e li garantisce, come richiesto, in città. Preso atto della scelta di Regione di vendere ai privati, mantenere i servizi del piano terra a Settimo è un elemento positivo.

Il passaggio successivo, altrettanto importante, evidenzia la sindaca, è la convocazione di un tavolo che affronti l’altra questione prioritaria in questa fase, quella della tutela dei 146 lavoratori dell’Ospedale.

L’attenzione della Regione sui lavoratori continua a essere massima, aggiungono presidente della Regione e assessore alla Sanità e, nelle prossime settimane, comunque entro il mese di maggio, verrà convocato un incontro con l’assessore regionale al Lavoro.

Nel dettaglio del Protocollo, l’Asl To4 si impegna a verificare la disponibilità della futura nuova proprietà dell’Ospedale di Settimo Torinese all’utilizzo, mediante idoneo strumento contrattuale, dei locali attualmente impiegati per continuare ad ospitare i servizi sanitari territoriali. In alternativa, l’Asl To4, in accordo con la Regione Piemonte, si impegna ad individuare sul territorio del Comune di Settimo Torinese idonei immobili per la ricollocazione degli stessi servizi sanitari territoriali presso locali di proprietà dell’Asl To4 già disponibili, ovvero in acquisizione, affitto o comodato d’uso.

La Città di Settimo Torinese si impegna a mettere a disposizione, ove disponibili, locali di sua proprietà utili all’eventuale ricollocazione dei servizi attualmente presenti presso l’Ospedale di Settimo. Si impegna, inoltre, ad individuare locali o aree idonee, attivando ogni forma di collaborazione possibile e utile al perseguimento di tale obiettivo, facilitando eventuali procedure di carattere edilizio e urbanistico, nonché offrendo ogni altro supporto amministrativo necessario, anche mediante procedure semplificate nell’ambito del contesto normativo vigente.

L’Asl To4 e il Comune di Settimo Torinese si impegnano, inoltre, a presentare alla Regione Piemonte la prima proposta di ricollocazione dei servizi sanitari territoriali entro il 31 maggio 2023.

Intensa trasferta romana per l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, che, prima con il presidente nazionale e il direttore dell’Inail, e poi con il ministro della Salute, ha discusso il piano complessivo degli investimenti di edilizia sanitaria del Piemonte, mettendo a punto in particolare le procedure per l’utilizzo delle risorse a fondo perduto dell’Articolo 20 e i finanziamenti garantiti dall’Inail.

Riguardo a questi ultimi, la firma del protocollo per avviare l'iter operativo dei singoli progetti in esame è prevista per fine maggio.

Per i fondi dell’Articolo 20, si procederà con accordi stralcio, a cominciare dai progetti più avanzati, parallelamente alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro che si incontrerà periodicamente per valutare lo stato di attuazione dei singoli interventi.

Dal ministro della Salute, l’assessore alla Sanità del Piemonte ha ricevuto l’assicurazione che i problemi connessi alla limitazione dell’utilizzo dei “gettonisti” negli ospedali verranno superati dalla conversione in legge del Decreto Bollette, con correttivi importanti e risolutivi.

L’assessore piemontese ha ribadito al ministro l’assoluta necessità da parte delle Regioni di ottenere il ristoro delle spese Covid (per il Piemonte si tratta di almeno 300 milioni di euro) non riconosciute dal precedente Governo. Risorse che nella fase dell’emergenza sono risultate di vitale importanza per la salute dei cittadini e che ora, se non rimborsate, mettono in difficoltà i bilanci delle Sanità regionali, compromettendo le potenzialità dell’assistenza.