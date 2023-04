Scudetto al Napoli, festa anche a Torino? Gli ultras bianconeri minacciano: "Non lo permetteremo"

Lo Scudetto che il Napoli si appresta a vincere potrebbe diventare un problema di ordine pubblico a Torino? E' bastato un messaggio sui social nei canali napoletani per attivare l'allarme: "Per noi napoletani a Torino è ora di festeggiare: se Dio vuole ci vediamo in piazza Castello dopo la partita".

Apriti cielo. L'idea di festeggiare il terzo scudetto napoletano all'ombra della Mole non è piaciuta ad alcuni ultras della Juventus, che hanno prontamente risposto: "A Torino ci sono solo due squadre che possono colorare le piazze: questa non è la vostra città, quindi evitate perché non ve lo permetteremo". Un messaggio che non lascia spazio a dubbi. Gli ultras della Juve non vogliono vedere feste a Torino.

Una situazione nota alle forze dell'ordine, che monitoreranno i movimenti delle frange più estreme del tifo, sia bianconero che granata. La situazione in piazza, in vista dello scudetto partenopeo, non è delle più serene.