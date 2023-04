Via Roma completamente pedonale, Foglietta: "Nuova pavimentazione e addio barriere architettoniche" [FOTO]

“Questa amministrazione pedonalizzerà in modo definitivo tutta via Roma”. E’ l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta a confermare la volontà della giunta Lo Russo di voler chiudere per sempre al passaggio delle auto l’arteria cittadina, che connette piazza Castello con Porta Nuova. Un tema emerso ieri, durante il Consiglio Comunale, a seguito di un’interpellanza del capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò. Attualmente via Roma è chiusa al transito dei mezzi a motori solo nella prima parte, da Palazzo Madama fino a piazza San Carlo. L’intervento su quest’ultimo tratto, come ha voluto precisare Foglietta, è stata realizzato dalla giunta Fassino ma è “sperimentale: sono state posate solo alcune fioriere”.

Addio asfalto, arrivano le panchine

“Questa amministrazione – ha precisato - pedonalizzerà in via definitiva via Roma, modificando la pavimentazione tra piazza Castello e piazza Carlo Felice. Verranno consentiti gli attraversamenti perpendicolari alle auto, ma la pedonalizzazione sarà reale. Non è solo un progetto di limitazione al traffico veicolare”. Verrà quindi rimosso l'attuale asfalto, messe panchine e altri arredi urbani.

Incontri con i commercianti

Attualmente il progetto è in una fase primordiale. L’assessore Foglietta, insieme ai colleghi al Commercio e all’Urbanistica Paolo Mazzoleni e Paolo Chiavarino, ha già incontrato nelle scorse settimane le associazioni dei commercianti. Da Ascom a Confesercenti e anche Aci. Quest’ultima è anche coinvolta perché in piazza Carlo Felice c’è l’ingresso del parcheggio sotterraneo. “Tutti gli attori – ha spiegato l’assessore - si sono dichiarati collaborativi e hanno espresso di voler partecipare all’operazione di grande pedonalizzazione che la Città porterà avanti in questo mandato”.

Via le barriere architettoniche

“Quello su via Roma – ha proseguito -è un intervento di riqualificazione fortemente voluto da questa amministrazione. E’ un progetto ancora in fase primordiale che la Città finanzierà con fondi Pon Metro Plus, i cui dossier sono in fase di stesura”. Questi ultimi verranno approvati poi dalla giunta. Una delle obiezioni sollevate da Iannò è che il cantiere preveda l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche. “Abbiamo già fatto – ha replicato Foglietta - un passaggio con la Soprintendenza, che si è detta disponibile ad eliminare il gradino del marciapiede. Abbiamo più progettualità sul tavolo: è chiaro che tenere insieme tutti gli stakeholders, a partire dai commercianti, è il nostro obiettivo”.