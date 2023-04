Conte a Ivrea apre al Pd: "A me preme contrastare le destre, il Governo si è rivelato incapace" [VIDEO e FOTO]

Si rafforza a Ivrea, almeno sulla carta, l'alleanza tra M5s e Pd per combattere la destra di Governo. "A me preme contrastare il Governo, ma serve tempo e una visione di Paese condivisa". E' questo il messaggio che ha lanciato Giuseppe Conte, nell'Eporediese per tirare la volata al candidato sindaco del centrosinistra Matteo Chiantore, sostenuto anche dal Movimento.



Il leader del M5s, oggi in Piemonte, ha fortemente criticato il Governo dopo il pasticcio della bocciatura del Def, passato solo oggi in Parlamento dopo il non raggiungimento della maggioranza nella giornata di ieri: "Questo non toglie nulla alla pagina scritta da questa maggioranza: una dimostrazione di incapacità. Il ministro dell'Economia ha detto che i suoi deputati o non sanno - e sarebbe gravissimo - o non si rendono conto e sono superficiali. Non si può governare con superficialità".



Conte ha poi puntato il dito contro il Governo, reo di voler portare al 1° maggio una norma sul lavoro che "precarizza e smantella il reddito di cittadinanza". "Se avessero la dignità politica di guardare ai problemi del paese, dovrebbero introdurre il salario minimo legale: ci sono 4,5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 5 euro lordi l'ora. Se si vuole festeggiare il primo maggio la cosa più urgente è introdurre il salario minimo legale", ha affermato Conte. "La Meloni l'ha definito uno specchietto delle allodole, ma lo è per lei o per me che veniamo pagati lautamente dal Parlamento", ha precisato il leader pentastellato.



Forti critiche poi all'incapacità del Governo attuale di non riuscire a spendere tutti i soldi del Pnrr: "Stanno gettando la spugna ma non lo permetteremo. Questo Governo è incapace, perché afferma che i soldi sono troppi e non si riescono a spendere. Si siedano al tavolo con noi, abbiamo le soluzioni". Immancabile poi un messaggio al ministro Giorgetti: "Auspica brindisi, ma lo fa con spumante comprato da altri. Non ha alcun merito di questi risultati - ha detto riferendosi alla crescita del Pil italiano -. Si preoccupi della prospettiva di crescita che sta determinando questa legge di bilancio nel segno dell'austerità. Guardi bene questi numeri, li dimenticheremo con il loro operato".



Parole d'apertura invece per Elly Schlein e il Pd, alleati a Ivrea, ma anche a Pianezza. Due tornate elettorali che saranno un laboratorio, come affermato dallo stesso Conte nel caso del comune eporediese: "Abbiamo quattro liste che testimoniano la possibilità di condividere progetti e obiettivi per marciare in modo unitario tra forze d'opposizione". "Ivrea - ha proseguito il leader del M5s - dimostra la nostra disponibilità a lavorare con le forze di buona volontà laddove ci sono le premesse".



"Leggo appelli all'unità, nessuno vuole fare guerra tra opposizioni, però per esprimere una forza politica occorre avere un progetto condiviso, individuare obiettivi e percorsi concreti. Non bastano incontri di vertici o seminari tra intellettuali. C'è il problema di una visione di paese condivisa per contrastare le destre. Bisogna lavorare in quella direzione, ma occorre del tempo. A me preme contrastare questo governo". Un messaggio chiaro a Schlein, al Pd, e anche alle altre forze d'opposizione.