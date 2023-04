Foibe, i docenti del Gioberti a FdI: "Incontro con Gobetti aperto agli studenti (e non solo) su base volontaria"

“Il principio costituzionale della libertà d’insegnamento si realizza nel liceo Gioberti in una serie di pratiche didattiche sempre orientate al pluralismo culturale, al rispetto della dignità altrui, alla faticosa ricerca di un’equità degli apprendimenti”. Con queste parole il corpo docenti dell’istituto superiore replica agli attacchi della senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio sul convegno dello scorso 20 aprile con relatore Eric Gobetti. L’esponente del partito della Meloni, insieme ad Azione Studentesca, aveva contestato l’appuntamento dicendo: “E’ grave che a tali soggetti vengano dati spazi per mistificare la storia, indottrinare i giovani e denigrare le sofferenze del popolo italiano all'interno delle nostre scuole, il tutto facendolo di nascosto in modo da quasi obbligare gli studenti ad assistere a questo spettacolo indegno”.

Parole a cui rispondono in maniera netta i professori del Gioberti. L’incontro rientra nelle attività di autoaggiornamento del Dipartimento di Filosofia e Storia. Quest’ultimo, come spiegano i docenti, “ha deciso di allargare la partecipazione a studenti e studentesse dell’ultimo anno, su base volontaria e senza obbligare nessuno”. “Gobetti – aggiungono - è un ricercatore riconosciuto che collabora con istituti storici e si occupa di formazione da diversi anni su temi di interesse storico che riguardano la seconda guerra mondiale”. “In nessun modo si è “denigrata la sofferenza”: Eric Gobetti non può essere considerato un “negazionista delle foibe”, come si evince dalla lettura dei suoi libri e come ha potuto constatare chiunque abbia preso parte all’intervento: tale etichetta gli è stata attribuita in base a uno spregiudicato uso pubblico della storia praticato a fini politici ormai da diversi anni” concludono i docenti.