Tardini for special, ancora un successo per il Torino FD

Il Torino FD continua la sua serie vincente, trionfando anche nel torneo di Parma.

I granata hanno partecipato per la prima volta al Tardini for special, giunto alla seconda edizione, che ha visto scontrarsi 21 squadre, arrivate da tutta Italia e suddivise in tre livelli di disabilità.

Il Torino FD ha partecipato con il primo livello, cioè la formazione che ha già vinto il titolo regionale e che dal 19 al 21 maggio andrà a Coverciano a difendere il titolo di campioni d'Italia.

Solo la rappresentativa delle vecchie glorie del Parma è riuscita a batterlo. A fine torneo i granata hanno avuto infatti l'onore di poter giocare contro avversari come Alessandro Melli, Alberto Di Chiara, Dino Baggio, Marco Osio, Fausto Pizzi e Ze Maria. Ci ha pensato Marco Ballotta, ex portiere ora attaccante, a violare per l'unica volta la porta difesa da Michele Cravero.

Ma poco importa poiché era solo una partita amichevole alla fine di sei partite tutte finite 1-0 per i granata grazie a quattro reti di Tony Romeo, una di Pierre Gardino e una di Mohamed El Kabbouri contro avversari come tra gli altri: Parma e Milan.

Un ennesimo titolo portato a casa da una squadra già campione regionale con una giornata d'anticipo, guidata dall'allenatore Michele Del Vecchio, che entusiasta, dichiara: "Questo torneo ci ha permesso di affrontare squadre diverse da quelle che troviamo nel nostro campionato ed è stata una bella prova superata ampiamente dai miei ragazzi. L'amichevole con le vecchie glorie è stato un premio meritatissimo e anche lì abbiamo preso un gol solo allo scadere del tempo regolamentare quindi possiamo essere più che soddisfatti e andiamo a giocarci la finale a Coverciano con una sicurezza in più".