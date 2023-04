Uno scatto, una storia: Annie Leibovitz

Annie Leibovitz nasce il 2 ottobre 1949 a Westbury in Connecticut.

Figlia di un colonnello dell’aeronautica e di un’insegnante di danza, passa la sua infanzia tra un trasferimento e l’altro a causa del lavoro del padre e prende come figura di riferimento la madre, che le trasmette la passione per l’arte. Infatti, la donna era solita immortalare con foto e filmati momenti intimi di famiglia ed è stata la prima fonte d’ispirazione per la fotografa.