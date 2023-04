Violenza su medici e professionisti: i sanitari dicono basta. E mercoledì manifestano a Torino

" Il terribile assassinio della collega Barbara Capovani, psichiatra dell’Azienda Usl Toscana nord ovest - spiegano dall'Ordine -, fa emergere ancora una volta in modo drammatico le condizioni di insicurezza in cui operano i professionisti della salute. Sono migliaia ogni anno le violenze fisiche e verbali subite da medici, infermieri, operatori sanitari" .

Una manifestazione per accendere i riflettori sulle violenze (che possono portare anche alla morte) che colpiscono il mondo dei sanitari, medici e professionisti. E' quella che organizza l' Ordine dei medici di Torino - appuntamento mercoledì 2 maggio alle 20 nel cortile della sede di corso Francia 8 - chiamando a raccolta l'intera categoria.

E aggiungono: " Se anche può esserci un problema culturale che induce alcune persone a non riconoscere nel medico un alleato, e paradossalmente a voler fare del male a chi le cura, certamente il dissesto del servizio sanitario, con le sue inefficienze, peggiora sempre più il clima, esaspera le persone inducendole a riversare sul personale sanitario che hanno di fronte la frustrazione delle code in Pronto Soccorso, delle lunghe liste d’attesa, delle barelle nei corridoi, del fatto che “pagando si viene visitati il giorno dopo ”.

L'episodio avvenuto in Toscana spalanca poi le porte su uno scenario ancora più inquietante. "Ancora più grave è la situazione di abbandono in alcuni settori del Servizio Sanitario Nazionale, come la Psichiatria, dove malati particolarmente bisognosi dovrebbero poter ricevere trattamenti tempestivi nei quali si uniscano gli aspetti medici, quelli riabilitativi, quelli sociali e quelli inerenti alla sicurezza".