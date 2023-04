Arrestati a Saluzzo i due presunti autori del tentato omicidio in corso Svizzera

Il 22 aprile scorso, a Saluzzo i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Torino Mirafiori, con l’ausilio di quelli della Compagnia della cittadina cuneese, hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, ritenuti gravemente indiziati di rapina aggravata, sequestro di persona e tentato omicidio.

L’indagine è partita dopo il tentato omicidio di un cittadino marocchino all’interno di un alloggio in corso Svizzera 56 a Torino lo scorso 29 marzo. In seguito l’uomo era stato ricoverato in coma a causa delle gravissime lesioni riportate.

L'indagine ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico della ex compagna della vittima e di suo fratello, entrambi marocchini, i quali avrebbero agito con lo scopo di commettere una rapina, dopo che la vittima si sarebbe rifiutata di aderire a richieste economiche avanzate dalla donna.

I due indagati, residenti a Saluzzo, la mattina dell'episodio avrebbero raggiunto Torino con la macchina, trattenendosi per il tempo strettamente necessario per commettere il delitto, per poi fare rientro nella cittadina cuneese.

Nel corso dell’azione i due avrebbero preso dall’abitazione della vittima una somma di denaro e un telefono cellulare.