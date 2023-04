Coppia di 30enni torinese bloccata nella notte tra i monti Manzo e Bo

È stata recuperata questa mattina, 29 aprile, la coppia di escursionisti rimasta bloccata nella zona tra i monti Manzo e Bo, in alta Valsessera.

I due 30enni, residenti nel Torinese, stavano percorrendo un sentiero di montagna ma all'improvviso hanno interrotto la marcia per la presenza di neve ghiacciata nel terreno. Preoccupati, si sono messi in contatto con il personale del Soccorso Alpino per comunicare l'accaduto.

Fortunatamente erano ben attrezzati e hanno trascorso la notte dormendo nell'opportuno sacco da bivacco. Al mattino, da Borgosesia, è partito l'elisoccorso che li ha raggiunti per il trasporto a valle. Entrambi stavano bene.