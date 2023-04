Al Pala Ruffini, la finale del Song Contest dei Licei con il cantante Alfa

Si avvicina sempre di più la finale dedicata ai talenti musicali delle scuole superiori di Torino e provincia che si terrà venerdì 5 maggio 2023 al PalaRuffini di Torino alle ore 21 con la conduzione d’eccezione di Lorenzo Branchetti, presentatore Rai famoso per la “Melevisione” e Pietro Morello, influencer, tiktoker e musicista torinese.

A concludere in bellezza la serata sarà il cantante genovese Andrea De Filippi, in arte ALFA, classe 2000, triplo disco di platino e 600 milioni di streams sulle piattaforme digitali, ospite speciale di questa edizione che ha coinvolto più di 38 scuole superiori da cui, durante la prima serata delle semifinali del 5 Aprile, sono state selezionate le 14 scuole finaliste.

Da quest’anno, in un’ottica di formazione trasversale, il format prevede momenti di avvicinamento al set televisivo, momenti di formazione musicale e al miglioramento della presenza scenica attraverso le giornate di masterclass presso la Gypsy Musical Academy (accademia di musical di importanza nazionale) che si sono svolte proprio lo scorso fine settimana.

La giuria tecnica di ToVision, rappresentata da Mimmo Paganelli (noto produttore musicale e giurato di “Una Voce per San Marino), Luca Vicini (bassista dei Subsonica), Alis D’amico (conduttore di Radio Manila, partner tecnico dell’evento), Greta Squillace (vocal coach) e Roberto Bassetti (produttore musicale), quest’anno sarà affiancata anche da una giuria social, formata da influencer e tiktoker torinesi con il compito di valutare le esibizioni non da un punto di vista meramente tecnico, ma concentrandosi sul potenziale social delle performance.

L’evento, ideato l’anno scorso da Giulio Rigazio e Beatrice Periolo, ex-liceali, ora al primo anno di università è organizzato da Gen Z Now APS, associazione di promozione sociale, formata da più di 50 giovani studenti liceali e universitari Under 20 appassionati al mondo dello spettacolo, del video making e della comunicazione - ed è sostenuto da importanti realtà quali in particolare Fondazione Compagnia di San Paolo, NovaCoop, Kaplan International Languages e dai local partners tra cui Ativa S.p.A., Banca Territori del Monviso, Irion, Callegaro, Concessionaria Spazio, Iren, nonchè supportato in prima linea dall’assessorato alle Politiche Giovanili della Città.

Il contest non vuole essere solo un momento di aggregazione in cui i ragazzi possono esprimersi e confrontarsi liberamente attraverso la musica, ma un live show mozzafiato che, dopo il sold-out della prima edizione al Teatro Grande Valdocco, sbancherà nella magnifica cornice del PalaRuffini, coinvolgendo ben più di 2000 spettatori tra studenti, famiglie e professiori, evidenziando le grandissime potenzialità di questo format interamente organizzato da una squadra di studenti Under 20.

“Pochi giorni ci separano ormai dalla finalissima del ToVision. Il lavoro svolto dalle ragazze e dai ragazzi di GenzNow è stato strepitoso e come istituzioni non potevamo fare altro che supportare l'iniziativa, fornendo ogni strumento burocratico possibile per realizzarla. Non ci resta che aspettare lo spettacolo di venerdì 5 maggio al Pala Ruffini!” sottolinea Carlotta Salerno, Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Torino.

“Da settembre abbiamo lavorato incessantemente, con un team di più di cinquanta ragazzi davvero giovanissimi, per offrire alla Città di Torino, non solo un contest canoro, ma un vero e proprio show, replicabile negli anni, che il 5 maggio regalerà un’emozione unica alla cittadinanza torinese, portando sul palco i giovanissimi talenti delle scuole torinesi” dichiara la giovanissima Beatrice Periolo, fondatrice di ToVision, insieme a Giulio Rigazio.





I biglietti ufficiali sono disponibili sul sito www.tovision.it/biglietti