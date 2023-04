All'Unione Musicale, il concerto del pianista ucraino Vadym Kholodenko

Martedì 2 maggio al Teatro Vittoria alle ore 20, torna all’Unione Musicale il pianista ucraino Vadym Kholodenko per l’ultimo appuntamento della serie Discovery, ideata per esplorare repertori oltre i confini della classica.



Kholodenko, che ha inaugurato la Stagione 22-23 dell’Unione Musicale ed è stato protagonista a febbraio di un altro memorabile concerto in duo con la violinista russa Alena Baeva, sua compagna nella vita, torna a Torino per un’interessante proposta intitolata Variazioni. In programma due brani mai eseguiti all’Unione Musicale: le giovanili 12 Variazioni sopra una danza russa di Beethoven e le Variazioni sul tema di ¡El pueblo unido jamás será vencido! del compositore americano Frederic Rzewski.

Focus del concerto sono le Variazioni di Rzewski sulla celebre melodia cilena, conosciuta in tutto il mondo soprattutto grazie all’interpretazione del gruppo Inti Illimani e diventata simbolo della lotta per la libertà contro tutte le dittature.

Vadym Kholodenko ha recentemente inciso le Variazioni per l’etichetta Quartz, pubblicazione uscita in un particolare momento storico che il pianista ha accompagnato con questa toccante dedica al popolo della sua patria, l’Ucraina: «Registrato nel settembre 2021, questo progetto discografico è sopravvissuto al 24 febbraio 2022, la data che segna per me la fine di un fragile equilibrio tra umanità e oscurità medievale. Questa registrazione è dedicata al popolo di un’Ucraina libera e indipendente, il cui spirito incrollabile non sarà mai sconfitto».

Per info: www.unionemusicale.it