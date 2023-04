Camera "trasloca" in piazza Carlina con la mostra "Jacopo Valentini. Vis Montium"

CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia rinnova il rapporto con il territorio annunciando la seconda stagione di “Futures” moves to piazza Carlina. Il progetto prevede un ciclo di mostre personali dedicato all’opera dei giovani artisti selezionati dall’istituzione torinese nell’ambito del programma europeo FUTURES Photography.

Le esposizioni verranno ospitate, da maggio ad ottobre 2023, negli showroom in piazza Carlina di Maradeiboschi e Vanni, partner e sostenitori del progetto di CAMERA curato da Giangavino Pazzola, e finalizzato alla promozione della fotografia emergente. Questa stagione si apre con la presentazione del lavoro di Jacopo Valentini (Modena, 1990), venerdì 5 maggio, alle ore 18, in concomitanza con la Settimana della Fotografia.

La mostra è realizzata con la collaborazione della Galleria Antonio Verolino di Modena ed è visitabile tutti i giorni sino a metà giugno durante gli orari di apertura degli showroom.

Per l’occasione Valentini presenta un nucleo di 12 fotografie di medio e grande formato relative alla serie Vis Montium, un’indagine autobiografica e, allo stesso tempo, analitica sul tema del proprio paesaggio di origine, iniziata nel 2019 e tuttora in corso. Nello specifico, Valentini realizza delle fotografie che immortalano luoghi, materiali e prodotti caratteristici del territorio collinare reggiano, come per esempio la pietra di Bismantova e le forme di parmigiano, per esplorare le caratteristiche, i simboli e valori che formano, da una parte, la propria biografia personale e, dall’altra, la rappresentazione dell’identità collettiva di quei luoghi.

Qual è la relazione che lega il fotografo al proprio paesaggio d’origine? Quali caratteristiche visive del territorio formano la sua rappresentazione nell’immaginario collettivo? A partire da queste domande, attraverso fotografie di costoni rocciosi, paesaggi naturali, architetture e nature morte, Valentini scompone e analizza il paesaggio reggiano e i suoi simboli caratteristici al fine di ricostruire l’insieme di relazioni economiche, sociali e culturali che questo include. In questo modo, esplora le possibilità di comprensione di un luogo offerte dalla fotografia.

