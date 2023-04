Senini protagonista al FuoriSalone 2023

Al FuoriSalone 2023 l’azienda Senini, nota al pubblico del territorio dopo lo straordinario successo conseguito dall’evento dello scorso 9 febbraio a Savigliano, sul tema “Bioedilizia Green: la nuova frontiera per l’uomo e per l’ambiente”, promosso a Palazzo Taffini d’Acceglio, dall’Associazione “Natura & Vita” e coordinato dall’imprenditore saviglianese Bruno Alesso, Ceo & Founder de “La Sirenetta Resort & More Experience”, si è infatti presentata al pubblico della Design Week milanese con tre linee di prodotto esclusive per il benessere dell’uomo e dell’ambiente, e ha incantato il pubblico con una performance “stellare”. E l’imprenditore Bruno Alesso ha coordinato l’organizzazione del catering dell’evento.

Incarnando a 360° l’essenza di “Laboratorio Futuro” , il tema prescelto per l’edizione 2023 del Fuorisalone, focalizzato su progettazione sostenibile, circular economy, innovazione dei materiali, rigenerazione urbana e intelligenza artificiale, che propone al pubblico una riflessione su come immaginiamo il nostro futuro, Senini Srl di Montichiari (BS), azienda leader in Italia nella produzione di pavimenti autobloccanti, cordoli, blocchi per murature, da anni impegnata in attività di ricerca e sviluppo su materiali eco – compatibili per l’edilizia, ha scelto la “Boutique – Tempini 1921” di via Pisoni, 6 per presentare tre linee di prodotto. Nell’ordine, Tecnocanapa, la gamma completa di prodotti brevettati e soluzioni complete per l’involucro in canapa e calce; Ecotop Superior, la linea di pavimenti fotocatalitici, pavimentazioni autobloccanti per esterno; Glow in The dark, la linea di pavimentazioni e lastre che, grazie alle pietre fotoluminescenti contenute nello strato superiore, assorbono la luce (solare o artificiale) durante il giorno e rilasciano nella notte una magica atmosfera.