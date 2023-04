Torino prende quota: dal Pnrr la spinta per la Space Factory 4.0. Saremo tra i protagonisti delle Fabbriche spaziali

C'è anche Torino tra i motori che spingereanno ancora di più il settore aerospazio ad alta quota. Thales Alenia Space ha infatti firmato con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) un contratto per lo sviluppo della "Space Factory 4.0", un progetto che rientra all'interno del Pnrr e che vede un raggruppamento temporaneo di imprese con Argotec, CIRA e Sitael. L'obiettivo per la realizzazione di un sistema di fabbriche spaziali interconnesse distribuite in tutta Italia che sarà operativo entro il 2026.

Pezzi di satelliti (soprattutto se piccoli) La strada porterà a rafforzare le competenze industriali per realizzare componenti e parti di satelliti. In particolare, l'attività sarà concentrata nel settore dei micro e piccoli satelliti.

Le realtà della Space Factory 4.0, distribuita e diffusa sul territorio, saranno localizzate in Piemonte con Argotec, ma anche nel Lazio con Thales Alenia Space (che ha comunque forti presenze torinesi), in Campania con il Cira, in Puglia e in Toscana con Sitael. Un hub produttivo che vuole puntare su programmi spaziali nazionali, europei e internazionali.