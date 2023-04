"L’Europa, tutta, ascolti le parole del Santo Padre che oggi invoca via legali e sicure e a meccanismi condivisi per accogliere e gestire il fenomeno migratorio che non può essere affrontato solo dal primo Paese più esposto del Mediterraneo, l’Italia, o dai soli Paesi affacciati sul Mediterraneo.

Ha ragione Papa Francesco: quella dell’immigrazione è una sfida da affrontare a livello europeo" lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.