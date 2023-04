A Chieri, "Slow Time": il primo laboratorio tra generazioni promosso dal Centro Famiglia

"Slow Time. Siamo tutti nipoti" è un progetto organizzato dal Centro Famiglia di Chieri e sostenuto dal Comune di Chieri, che coinvolge le scuole dell’infanzia Chieri1, Chieri3 e l’Istituto Santa Teresa, oltre al Liceo Monti e alla Biblioteca Civica.

Attraverso un laboratorio intergenerazionale, si intende promuovere occasioni ludico-educative ed iniziative per bambine e bambini e favorire l’attivazione di reti informali tra genitori e famiglie allargate con bimbi della fascia di età 0-6 anni.

Il primo incontro, dal titolo «Il Villaggio che educa. Bambini, genitori, nonni, insegnanti in un laboratorio tra generazioni», è in programma sabato 6 maggio, dalle 10 alle 12, presso la Biblioteca civica “Nicolò e Paola Francone” (via Vittorio Emanuele II, 1).

Qui saranno esposti i disegni e i lavori realizzati dagli alunni della scuola dell’infanzia Istituto Santa Teresa, che verranno illustrati dalle insegnanti. Nell’occasione è prevista la consegna alla scuola di libri per l’infanzia che rappresentano e narrano di nonne e di nonni. Gli alunni saranno coinvolti in un laboratorio di manualità, condotto da due animatrici, affiancate da studenti del Liceo Monti. Contemporaneamente i genitori, le nonne e i nonni, insieme agli insegnanti, parteciperanno a un incontro di riflessione sulle tematiche della “nonnità”, coordinato da due nonni del Centro Famiglia di Chieri.

All’incontro sono invitati i bambini accompagnati da genitori, nonni e altri familiari (fratelli, zii...): per quelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia Istituto Santa Teresa occorre dare comunicazione alla scuola stessa, per gli altri è opportuno dare comunicazione di partecipazione alla Biblioteca Civica.

I prossimi incontri si svolgeranno di sabato, sempre in Biblioteca, dalle 10 alle 12, con la partecipazione delle seguenti scuole: 14 ottobre Scuola infanzia Celestina Costa Istituto Comprensivo Chieri 1; 21 ottobre Scuole infanzia Istituto Comprensivo Chieri 3; 4 novembre Scuole infanzia istituto comprensivo Chieri 3; 18 novembre Scuola infanzia Istituto Santa Teresa.