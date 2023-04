Viabilità: sulla sp 211 di Andrate chiusura notturna al traffico il 2 e 3 maggio a Chiaverano

Per consentire la posa della rete in fibra ottica sulla Strada Provinciale 221 di Andrate è stata stabilita la sospensione del transito dalle 7 alle 19 il 2 e 3 maggio dal Km 0 al Km 0+200 nel territorio del Comune di Chiaverano, con deviazione su percorsi alternativi individuati dalla segnaletica, garantendo in ogni circostanza il transito ai mezzi di soccorso in situazione di emergenza. Inoltre il 4 maggio sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri dalle 7 alle 19 dal Km 0+200 al Km 0+400, non oltre il termine di esecuzione dei lavori.

Per consentire la posa di tubazioni interrate, sarà istituito il divieto di transito notturno nei giorni feriali sulla Strada Provinciale 188 del Colle Braida nella diramazione 01 Piazzale Croce Nera-Sepolcro dei Monaci dal Km 0 al Km 0+426 nel territorio del Comune di Sant’Ambrogio di Torino. Il divieto di transito sarà in vigore dalle 22 alle 8 del giorno successivo, esclusi quindi il sabato dalle 8 in avanti, la domenica e i festivi. L’apertura al transito, con le ordinarie limitazioni vigenti, avverrà pertanto dalle 8 del sabato alle 22 del lunedì successivo e dal martedì al venerdì dalle 8 alle 22.