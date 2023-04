Borgo Vittoria ostaggio del piromane: ancora 3 auto bruciate nel weekend

Ha colpito ancora una volta di notte, di nuovo nel fine settimana, il piromane di Borgo Vittoria. Non c’è pace per il quartiere, che anche stanotte ha dovuto fare i conti con l’ennesimo incendio: questa volta sono tre le auto andate a fuoco. Erano parcheggiate in via Del Ridotto. Le fiamme se le sono divorate in poco tempo.

È accaduto intorno all’una di notte, a fianco dei giardini. Solo sabato scorso era stata la volta di un camper, bruciato in corso Venezia.

Che si tratti di un piromane ormai non ci sono dubbi: gli incendi avvengono sempre negli stessi momenti. A rimetterci le persone normali, che parcheggiano l’auto o il mezzo sotto casa. “Mi sarebbe piaciuto dar ragione al prefetto e al questore, quando parlano di percezione: mi spiace però dover ammettere che di tutto si tratta tranne che percezione” è l’amaro commento di Carmela Ventra, coordinatrice al Lavoro della Circoscrizione 5.

“Vogliamo più controlli e più sicurezza: non vogliamo che il nostro quartiere diventi terra di nessuno. È ora di agire” conclude Ventra.