Controlli sulla movida: sanzionati tre locali in via Santa Giulia, via Balbi e corso San Maurizio

Controlli sulla movida da parte di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale.

L’attività è iniziata alle ore 20 del sabato sera, si è concentrata in Piazza Vittorio Veneto, Piazza Castello, Piazza Santa Giulia, Piazzale Valdo Fusi, Piazza Emanuele Filiberto, Via Sant’Ottavio angolo via Verdi, via Mattero Pescatore, via Rossini oltre che zona Murazzi e quartiere San Salvario.

Complessivamente, sono stati sottoposti a controllo 187 persone e diversi locali pubblici, tre dei quali, ubicati in via Santa Giulia, via Balbi e corso San Maurizio, sono stati sanzionati amministrativamente per le violazioni in materia di vendita di bevande alcoliche.

In due dei tre casi è stata riscontrata la vendita di alcol dopo le ore 21.

I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno con cadenza regolare.