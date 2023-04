Danza: Manfredi Perego protagonisti della stagione del Balletto Teatro di Torino

Il 30 aprile in cartellone al Teatro Astra il primo appuntamento della stagione del Balletto Teatro di Torino con il giovane coreografo e danzatore Manfredi Perego protagonista di 'Ruggine'. "Una coreografia che parte da un’analisi introspettiva su tutto ciò che crea stridori dentro il mio animo - si legge in una nota - Una dedica all’oscuro, all’inquietudine, alla violenza che mi anima, un’indagine rivolta alla parte che di solito resta occultata dal sistema educativo. È il residuo che viene spazzato via e che inevitabilmente torna. Come un evento che ciclicamente si ripresenta. È il tempo che passa, che lascia il segno che non vuoi".

Il Balletto Teatro di Torino sarà in cartellone con 'Play_bach', sempre firmata da Manfredi Perego. "La sfida coreografica è quella di dare concretezza visiva e dinamica all’emozione che ogni nota esprime, cogliendo le sfumature della musica di Bach traducendo in danza un processo di analisi emotiva su ciò che la partitura musicale suggerisce - spiega Manfredi Perego - La violenza e la dolcezza che nascono dalla vibrazione del suonato dovranno avere una corrispondenza fisica creando danze che attraversano mondi di nuove frequenze carnali".

"Il progetto parte dalla necessità di sfidarsi con le partiture musicali classiche, mai affrontate prima per scoprire nuovi approcci alla coreografia ed aprirsi a nuove visioni dinamiche - prosegue- Gli studi su Bach saranno una palestra di coreografia, un luogo coreutico mutevole, che non termina la sua evoluzione. La musica dal vivo cuce l’epidermide del danzatore al luogo portandolo ad un altro livello di interpretazione e di ascolto. Al contempo l’aria mossa dai corpi impatta sui musici, rendendo tangibile l’azione della danza sullo strumento". Nel programma anche un focus con Janine Bratu.