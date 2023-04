Bitcoin Cash (BCH) fatica a replicare la performance di mercato, mentre Stellar (XLM) lancia un fondo comune di investimento in mezzo alla concorrenza di Sparklo (SPRK)

I dati raccolti da Dune analytics suggeriscono che Bitcoin Cash (BCH) non è riuscito a replicare la sua performance di prezzo su base annua, dopo che è sceso di oltre il 50% a causa dell'inverno delle criptovalute. La rete Stellar (XLM) (XLM) è stata recentemente la prima blockchain ad aggiungere un fondo comune di investimento registrato dal governo alla sua piattaforma. La mossa è arrivata in mezzo a un significativo calo del mercato della blockchain Stellar (XLM). D'altra parte, tutti gli occhi sono puntati su Sparklo (SPRK), in quanto l'approccio unico all'investimento in metalli preziosi porta molti esperti a prevedere una crescita del 300% per il token di prevendita nei prossimi mesi.

È improbabile che il Bitcoin Cash (BCH) replichi la performance dell'anno precedente

Bitcoin Cash (BCH) è una delle tante blockchain che ha registrato una performance negativa nel suo movimento di mercato anno su anno. Bitcoin Cash (BCH) ha perso più del 50% del suo valore. Alla fine di maggio 2022 era scambiato a circa 300 dollari. Un anno dopo, viene scambiato a circa 122 dollari. Il calo del prezzo di BCH può essere attribuito a diversi fattori, in particolare ai due grandi crolli del mercato nel 2022.

Nonostante il significativo calo dei prezzi, un'area in cui Bitcoin Cash (BCH) ha ottenuto buoni risultati è il settore DEfi. La rete di Bitcoin Cash (BCH) ospita molti protocolli finanziari decentralizzati e l'attività di trading Defi rappresenta una parte significativa dell'attività complessiva della rete. Poiché molti esperti prevedono la fine dell'inverno delle criptovalute, si prevede che Bitcoin Cash (BCH) si riprenderà. Tuttavia, se sarà in grado di tornare al prezzo dell'anno scorso rimane un forte dubbio.

Stellar (XLM) diventa la prima blockchain a lanciare un fondo comune di investimento

Uno dei problemi principali della blockchain è l'adozione da parte del pubblico. La rete Stellar (XLM) ha compiuto un passo coraggioso per migliorare l'adozione da parte degli utenti, lanciando un fondo comune di investimento registrato negli Stati Uniti.

Il fondo si chiama Franklin Templeton's OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX) e sarà accessibile tramite l'app Benji Investments. Il fondo ha un portafoglio impressionante di oltre 270 milioni di dollari di attività in gestione. Questa mossa è importante per Stellar (XLM) perché rappresenta una delle integrazioni di successo su larga scala della tecnologia blockchain con i processi finanziari tradizionali. Resta da vedere come questa integrazione influenzerà il prezzo di Stellar (XLM). La quotazione di Stellar (XLM) è rimbalzata negli ultimi mesi, dopo essere scesa sotto la soglia di 0,08 dollari.

Sparklo (SPRK) è destinata a crescere di quasi il 300% nel 2023

Uno dei token che si prevede crescerà enormemente nel 2023 è Sparklo, una piattaforma di investimento alternativa il cui obiettivo principale è la compravendita di metalli preziosi come oro, argento e platino. Sparklo combina i vantaggi della tecnologia blockchain con i vantaggi finanziari dell'investimento in metalli preziosi. Sparklo utilizza NFT frazionati, rendendo più facile per gli utenti l'acquisto di metalli preziosi. Il portafoglio di una persona è rappresentato da NFT e chi possiede un NFT completo può scegliere di farsi consegnare il bene che rappresenta a casa o in qualsiasi altro luogo preferito. Gli utenti che investono in metalli preziosi tramite la piattaforma Sparklo potranno godere di commissioni ridotte, ampio accesso, trasferimenti/prelievi istantanei e un'esperienza di trading senza problemi.

Sparklo è ancora in fase di prevendita e costa solo un misero 0,015. Riteniamo che sia un ottimo momento per investire prima che il prezzo salga alle stelle. Se volete saperne di più sulla prevendita, consultate i link qui sotto.

Buy Presale: https://invest.sparklo.finance

Website: https://sparklo.finance

Twitter: https://twitter.com/sparklo_finance

Telegram: https://t.me/sparklofinance