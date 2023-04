Da Bottega 200mila bottiglie di Prosecco per lo Scudetto

Saranno 200 mila le bottiglie, in quattro diverse versioni, che Bottega sta inviando alla ristorazione e a tutto il mondo dell’Horeca di Napoli e tutta la Campania. 200 mila bottiglie di Prosecco per festeggiare lo scudetto della squadra partenopea (da un anno il presidente del Napoli calcio De Laurentiis e i responsabili di Bottega spa hanno sottoscritto un accordo per il quale l’azienda veneta, che ha una sede di produzione anche a Valgatara, produce tutto il Prosecco targato Napoli calcio) che verosimilmente vedrà la squadra partenopea campione d’Italia già da domenica se batterà la Salernitana e la Lazio non vincerà a Milano con l’Inter.

Uno sposalizio quello tra il Napoli e Bottega che ha già portato, lo scorso anno, alla vendita di decine di migliaia di bottiglie e che ora toccheranno, nei prossimi giorni, ben 200 mila unità. Il Prosecco targato Napoli è stato realizzato in 4 versioni diverse.

Dalla normale bottiglia da litro vestita di azzurro e con lo scudetto in bella mostra alla Premium da 1,5 litri, completamente specchiata di azzurro, in vendita a circa 50 euro, alla bottiglia astucciata e a quella Vip, tutta dorata, per le cerimonie ufficiali. Per Bottega dovrebbe trattarsi di 3 milioni di ricavi soltanto per la versione scudetto.