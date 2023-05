Al via la 15^ Sagra dell'Agnolotto e del Canestrello di Polonghera (FOTO E VIDEO)

L’indomani sabato 6 maggio si prosegue con il Torneo Interprovinciale del Canestrello con la sfida tra esordienti del 2010 organizzato dalla ProPolonghera in collaborazione con la Scuola Calcio Elite Morevilla presso il campo comunale in via Braida. Alle ore 10 si celebrerà l’85° anniversario del Gruppo Alpini di Polonghera e a seguire pranzo sempre al PalaAgnolotto. Dalle ore 14,30 nell’area verde nei pressi del Museo del Soldatino, il primo Reggimento artiglieria da montagna allestirà una parete da arrampicata e una pista da sci di fondo con dimostrazioni e prove per i più piccoli. Si torna al PalaAgnolotto, Alle 19,30 in programma la cena e seguire la “cena gioco” musicale “Figli delle stelle con Andrea Caponnetto. A seguire Disco Night con Movin On, special Guest Anisa.