Bagnaia, vittoria nel gp di Jerez e primo posto nel Mondiale

Pecco Bagnaia vince il gp di Jerez, in Spagna, e torna in vetta al Mondiale di MotoGp con 22 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi.

Sul circuito andaluso, il campione chivassese ha ritrovato se stesso dopo le prestazioni opache offerte negli ultimi due gran premi.

Ma il secondo successo stagionale non è stato facile per il campione in carica, perchè il ritmo indiavolato che le Ktm di Binder e Jack Miller hanno impresso alla gara lo ha costretto a sfruttare a fondo la sua Ducati e studiare con attenzione il sorpasso prima sull'australiano, terzo al traguardo, e poi quello decisivo sul sudafricano, che ha piazzato a quattro giri dal termine.